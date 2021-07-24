انطلاق حملة تطعيم ميدانية استثنائية في طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة انطلاق الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في طرابلس، والتي أطلقها اليوم السبت المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضحت الوزارة، أنه تم توزيع التطعيمات من مخازن جهاز الإمداد الطبي على مراكز التطعيم الميدانية.

وقد خصصت الحملة عدة أماكن لتلقي التطعيمات، وهي: ميدان الشهداء، ساحة مستشفى أبوسليم للحوادث، ساحة جزيرة الدرن، طريق الشط بالقرب من المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة، ساحة المجمع الصحي القرنقي، وساحة المجمع أبوشوشة.

وطالبت من جميع المواطنين التوجه للأماكن المخصصة لتلقي التطعيم، وإحضار البيانات الشخصية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي.