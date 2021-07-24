وزارة النفط تؤكد حمايتها لقطاع النفط من العبث والتشويه بعد حادثة “منتدى موناكو”

أخبار ليبيا24

أكدت، وزارة النفط والغاز، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسة الوطنية للنفط وكافة الشركات والجهات العاملة في قطاع النفط من أي محاولة للعبث أو التشويه أو التشويش على أعمال قطاع النفط.

وذكرت الوزارة أنها تابعت ما تم تداوله تابعت على بعض منصات التواصل الاجتماعي من ظهور سيدة إماراتية تدعى “الشيخة هند القاسمي” بتمثيل المؤسسة الوطنية للنفط في منتدى اقتصادي بموناكو في الأشهر الماضية، وكذلك ما أوردته المؤسسة الوطنية للنفط لوزارة النفط والغاز بالخصوص.

وقالت إنها تتابع هذا الموضوع بكل اهتمام، وإنها على تواصل مع كافة الجهات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبيان خلفيات هذا الأمر ومن كان وراءه حتى تتبين الحقيقة كاملة أمام الشعب الليبي.