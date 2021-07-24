وزارة الثقافة تنعى رحيل الكاتب والأديب الليبي يوسف الشريف

أخبار ليبيا24

نعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الجمعة، وفاة الكاتب والأديب يوسف الشريف الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض في مدينة طرابلس عن عمر يناهز الـ83 عاما.

وولد الكاتب يوسف الشريف في طرابلس سنة 1938 وقد حصل على الشهادة الجامعية في علم الاجتماع، وكان عضوًا برابطة الأدباء والكتاب الليبية وعضوًا باتحاد الكتاب العرب ولجنة الطفل باتحاد الكتاب.

وأوضحت الوزارة أن الشريف، بدأ النشر في القصة القصيرة سنة 1959 وتولى رئاسة تحرير مجلة الفصول الأربعة برابطة الأدباء والكتاب الليبية، كما شارك في العديد من الملتقيات والندوات الأدبية بالداخل والخارج.

وأضافت، أنه ترأس لجنة إجازة النصوص المسرحية بالمؤسسة العامة للمسرح، وشارك بالبحث أو الدراسة في ملتقيات تناولت ثقافة الطفل وأدبه.

وذكرت أن الراحل تحصل على جائزة الدولة للقصة القصيرة وعلى جائزة الإبداع الثقافي من وزارة الثقافة.