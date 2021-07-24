مكافحة الأمراض: ما يقارب الـ 500 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في ليبيا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حصيلة المطعمين ضد فيروس كورونا بلغ 490 ألفا و614 شخصا، وفق آخر حصيلة صادرة عن المركز.

وكان قد استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي يوم الإثنين الماضي، الشحنة الخامسة من اللقاح الروسي سبوتنيك، وتتضمن 500 ألف جرعة بعد وصولها مطار معيتيقة الدولي واستكمال الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا ارتفعت منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفا و406 حالات، بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفا و468 شفاء، و3344 وفاة.