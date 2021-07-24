صنع الله يصف خبر تمثيل الإماراتية “هند القاسمي” للمؤسسة الوطنية للنفط بمنتدى موناكو بـ “الضاحك”

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فنّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بشكل قاطع صحة تمثيل “سيدة عربية” للمؤسسة في منتدى موناكو الخاص بالاستثمار العالمي، واصفًا أن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بـ “الخبر الضاحك”.

جاء ذلك بخصوص ما تم تداوله الجمعة بتمثيل مصممة الأزياء والناشطة الإماراتية “الشيخة هند القاسمي” المؤسسة في المنتدى بدعوى أنها عضوة بمجلس الإدارة.

وفي تسجيل مصور، قال صنع الله: “إن لا يملك تعيين أو إقالة أي عضو بمجلس الإدارة، وإن هذه السيدة لا تمثل المؤسسة الوطنية للنفط التي أرأسها، كما أنه ليس هناك هيئة تمثيل للمؤسسة في منتدى موناكو”.

وأضاف، أن المؤسسة الوطنية قامت بإجراءات قانونية وأولها قيام مكتب الإعلام بالمؤسسة بنشر خبر تكذيب لهذا الخبر، الفاضح الكاذب”.

وتابع أن مكتب الإعلام تواصل مع إدارة المنتدى، وطلب توضيح ملابسات صفة السيدة التي تدعي تمثيل المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال صنع الله، إن “رئيس المنتدى ماكس ستوند كوف، أبلغنا في رسالة على البريد الإلكتروني، بأنه يعتذر كثيرًا عما ورد ما سببه من إزعاج للمؤسسة الوطنية للنفط”.

وذكر صنع الله، “أن رئيس المنتدى قال إن هذه السيدة ادعت تلك الصفة”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يعفيه من المسؤولية القانونية.

وقال صنع الله: “طالبنا وزير النفط بحكم الاختصاص بالتواصل مع الجهات في الداخل والخارج من أجل إحقاق الحق، ورفع دعوى على هذه السيدة ومن يمثلها، كما خاطبنا بالخصوص النائب العام”.

وأضاف صنع الله، “إننا نعلم أن الخبر عار عن الصحة وإن ما يثار من زوبعة إعلامية تقف ورائها صفحات حزبية مؤدلجة تمثل تيارات من خارج ليبيا وللأسف تدار من خارج البلاد وبتمويل من مصدر مجهول لإرباك الحياة العامة”.