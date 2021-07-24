رغم إصابتها بكورونا.. إنقاذ مريضة من عملية إجهاض ببني وليد

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشفت مستشفى بني وليد العام عن تمكنه من انقاذ حالة مرضية بعملية اجهاض مصابة بفيروس كورونا أمس “الجمعة”.

وأعلنت المستشفى أنه استقبلت بقسم العمليات حالة الإجهاض ألمت بمريضة مصابة بفيروس كورونا كانت بقسم الايواء بمصحة ابن سيناء لمدة يومين .

وأضاف أن المصحة رفضت إجراء العملية لها حيث تحويلها للمستشفي وتم استقبالها من قبل قسم الإسعاف والطواري وإحالتها علي الفور لغرفة العمليات بقسم النساء والولادة .

وأكد المشفى إجراء عملية إجهاض لها من قبل الفريق الطبي وتكللت العملية بالنجاح تحت إشراف الفريق الإداري والطبي وهم المهندس “محمد البكوش” مدير الشوؤن الإدارية والمالية، و”خالد قطيش” المناوب الإداري بالمستشفي .

أما الفريق الطبي فهم الدكتورة “رجاء اسديرة” أخصائية نساء وولادة، والدكتورة “مريم التهامي” أخصائية نساء وولادة، والدكتور “مكي الطاهر” دكتور التخدير.