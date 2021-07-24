تسييري طبرق يحذر من التجمعات الاجتماعية في المآتم والأفراح

تسييري طبرق في حالة عدم الإلتزام سنضطر لإغلاق صالات الأفراح ومنع المآتم

24 يوليو، 2021 9:27 م
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فرج بوالخطابية
فرج بوالخطابية

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر مساء اليوم السبت رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية المواطنين بالبلدية من التجمعات في الأفراح والمآتم والأماكن العامة خوفاً من انتشار فيروس كورونا .

بوالخطابية دعا المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ومن لجان الكورونا وهي لبس الكمامات والتعقيم والتباعد المكاني والابتعاد عن أي تجمعات وخاصة في صالات الأفراح والمآتم والأماكن العامة مثل المصارف والدوائر الحكومية .

وأكد أن هذا التحذير لحماية المواطنين وإلا سيضطر لإغلاق صالات الأفراح ومنع المآتم .

وبدوره، أوضح مدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية عبدالمنعم اسويكر أن الوضع الصحي متدهور في غرب البلاد وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر من الجهات الصحية .

وأضاف اسويكر نتخوف من نقل العدوى مابين المدن من خلال التنقل والسفر، متمنيًا السلامة لإخوتنا في غرب البلاد .

24 يوليو، 2021 9:27 م
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