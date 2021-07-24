بعد إجازة العيد .. المركزي يعلن مواعيد العمل في المصارف التجارية

تعديل ساعات الدوام الرسمي للعمل المحددة للتوقيت الصيفي بالمصارف التجارية

24 يوليو، 2021 10:10 م
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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تعديل مواعيد العمل بالمصارف التجارية ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل .

وأكد مدير إدارة الرقابة المصرفية أسامة عوض الشكري في خطاب موجه للمدراء العامين بالمصارف ومدراء إدارات المناطق بالمصارف صدور تعليمات من المصرف بتعديل ساعات الدوام الرسمي للعمل المحددة للتوقيت الصيفي ابتداء من يوم الثلاثاء القادم من أجل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب التوقيت الصيفي فإن عمل الموظفين يبدأ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 13 ظهرا أما بالنسبة للجمهور فيمكنهم التعامل مع المصرف من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا .

24 يوليو، 2021 10:10 م
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