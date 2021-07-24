اليوم.. بلدية طرابلس تُطلق حملة للتطعيم الميداني ضد كورونا

أخبار ليبيا 24

تشهد بلدية طرابلس، اليوم السبت، إطلاق حملة التطعيم الميداني بالجرعة الأولى ضد كورونا لمن هم فوق 18 سنة.

وطالبت البلدية في بيان لها عبر فيسبوك، المواطنين بأن يكونوا مصحوبين بالبيانات الشخصية مع ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي.

وحدد البلدية أربعة أماكن للحملة، حيث تم تجهيز ميدان الشهداء، وساحة مستشفى أبوسليم للحوادث، وجزيرة الدرن، وطريق الشط قرب فرع مكافحة الأمراض بسوق الجمعة، و ســاحة المجمــع الصحي القرقني، وســاحة المجمع الصحي أبوشوشة.