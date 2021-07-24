النهر الصناعي: فرق الصيانة تستعد للبدء في إصلاح تسريب المياه في خط “تازربو – بنغازي”

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن حدوث تسريب بالخط الناقل للمياه “تازربو – بنغازي” الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجلة، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر بيان له أن فرق التشغيل والصيانة بالجهاز اتخذت على الفور الإجراءات والتدابير الفنية اللازمة لمعالجة التسرب، مشيرا أنه تم تجهيز الآليات والمعدات للبدء بأعمال الاصلاحات للتسرب.

وأوضح الجهاز أن فرق العمل قادرة على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانيات والموارد والمواد المطلوبة للإصلاح.

وطالب الجهاز من المواطنين التعاون مع الجهاز في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.