الكوري : سأغادر النصر بسبب الإدارة ومدير الكرة

الهرام يعد أحد أبرز اللاعبين في نادي النصر في السنوات الأخيرة

24 يوليو، 2021 10:28 م
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أحمد الهرام
أحمد الهرام

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أكد اللاعب أحمد الهرام الشهير باسم “الكوري” انتهاء مشواره بشكل رسمي مع فريق النصر  .

وعزا “الكوري” هذا القرار لخلاقات مع إدارة النادي، ومدير الكرة .

وأشار الهرام إلى أن إيقافه عن اللعب الفترة الماضيه كان لأسباب غير معروفه رغم مراسلته للنادي إلا أنه لم يجد الرد  .

وقال اللاعب كنت أتمني أن أكون مع الفريق في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها وأن أكمل موسمي مع الفريق وأساعده .

وقدم الكوري  الشكر لجماهير النصر الذي وصفه بالكبير، قائلا لن أنسى  كل دقيقة ولحظة عشتها معكم سواء كانت لحظات حزن أو فرح ولحظات التتويج التي عشناها معاً .

وختم منشوره : “أنتم من تستحقون الشكر والثناء والتحية والشكر  لكل من سنادني أو انتقدني في فترة تواجدي مع النادي”.

ويعد أحمد الهرام أحد أبرز اللاعبين في نادي النصر في السنوات الأخيرة وقدم مع الفريق أداء مميز وقاده لتحقيق لقب الدوري الممتاز عام 2018 .

24 يوليو، 2021 10:28 م
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