الرقابة على الأدوية ترصد عدد من الملاحظات بمدينة “الشهداء”

التهوية والإضاءة داخل الخيمة غير جيدة وهناك ازدحام للمواطنين

24 يوليو، 2021 10:36 م
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مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

أخبار ليبيا 24 – صحة

زار مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية  عبدلله محمد عبدلله نقاط التطعيم الميدانية بميدان الشهداء للتلقيح ضد فيروس كورونا للتأكد من مدى الالتزام بالاجراءات الصحية المطلوبة والمعتمدة.

كما رافقه رئيس اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية المنبثقة من المركز عبدلله إبراهيم وأعضاء ومفتشي المركز.

كما رصد المركز عدداً من الملاحظات وتتضمن أن اللقاح المستخدم نوع “سبوتنيك sputnik v” الجرعة الأولى، وأنه تم معايرة درجات التبريد للقاح والتي كانت مناسبة مسجلة “-20” وأنه يوجد بديلة للطاقة  “مولد كهربائي ”

كما أن الطواقم العاملة تعمل بشكل منتظم وانسيابي وأن التهوية والإضاءة داخل الخيمة غير جيدة، كما يوجد ازدحام وعدم تنظيم للطوابير للمواطنين الراغبين بالتلقيح وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما أكد المركز على استمرار مفتشيه بجولتهم لتغطي كامل نقاط التطعيم الميدانية.

24 يوليو، 2021 10:36 م
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