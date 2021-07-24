الجيش النيجيري يحقق نجاحا كبيرا ضد داعش

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فشل أكبر موردي الخدمات اللوجستية الذين يقومون بتوريد المواد الغذائية إلى معسكرات تنظيم داعش في غرب أفريقيا، المعروف بـ “محمد الكوري”، من التسلل والعودة بأمان كعادته لإنجاز أعماله؛ إذ لم يكن الحظ إلى جانبه هذه المرة بعدما استطاعت القوات النيجيرية القبض عليه أثناء تسلله إلى قرية سومي في منطقة كاجا بولاية بورنو بنيجيريا.

وأفادت تقارير صحافية محلية في نيجيريا إن قوات الجيش ألقت القبض على، محمد الكوري، الذي يُعد أحد أكثر موردي الخدمات اللوجستية المطلوبين، الذين يوردون السلع الغذائية لمعسكرات تنظيم داعش في غابة سامبيسا بولاية بورنو.

ووفقًا للتقارير؛ فقد جرى تعقب الكوري واعتقاله من قبل قوات كتيبة فرقة العمل 154 أثناء محاولته إصلاح شاحنته الصغيرة، في قرية سومي، بمنطقة كاجا بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

ضابط استخباراتي نيجيري كشف أن الكوري ومتعاونين آخرين عادة ما يتسللون إلى المدينة خلال أيام السوق في ماينوك وبانيشيك ونجامدو لشراء مواد غذائية ومواد أخرى لإرهابيي داعش.

الضابط ذكر أن التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه به كان أحد الموردين اللوجستيين الرئيسيين لداعش في غرب أفريقيا في معسكرات جورجي وكافا، لافتًا إلى أن القوات النيجيرية سبق لها أن اعتقلت والد الكوري العام الماضي بنفس الجريمة.

يأتي ذلك فيما كثّف الجيش النيجيري بشكل صارم عملياته لاجتثاث الإرهابيين ومورديهم اللوجستيين والمتعاطفين معهم من أجل حرمانهم من حرية العمل.

تقول الصحافة المحلية في نيجيريا إنه تم القبض على أكثر من 12 من كبار موردي الخدمات اللوجستية للإرهابيين هذا العام، فقط داخل محور طريق مايدوجوري – داماتورو، وذلك أثناء محاولتهم تزويد مخيمات الإرهابيين بالمواد الغذائية والوقود والمخدرات وبطاقات إعادة الشحن وغيرها من المواد.

وبدأ داعش في الانتشار بغرب أفريقيا تحت قيادة مركزية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، بعد أن كان جزءًا من تنظيم “بوكو حرام” الذي ارتكب أعمال قتل وخطف ونهب.

وغالبًا ما تستخدم التنظيمات الإرهابية عناصر لتلبية متطلباتها من المؤن والغذاء والأدوية والذين يتسللون سرًا لشرائها من الأسواق.

إن قطع الإمدادات اللوجستية التي تمثل “شريان الحياة” وجزء لا يتجزأ من أسباب تمدد التنظيمات الإرهابية يعد من الوسائل المهمة لإضعافها.