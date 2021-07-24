التربي في طريقه إلى الوحدات الأردني

أخبار ليبيا24

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن ترشيح، المدافع الليبي أحمد التربي، بقوة للاحتراف في صفوف نادي الوحدات الأردني.

وستشهد الفترة القليلة القادمة فتح باب الانتقالات قبل بدء مرحلة إياب الدوري الأردني.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التربي سيصل إلى الأردن هذا الأسبوع لإنهاء إجراءات التعاقد مع الوحدات.

وخاض التربي، تجربة الاحتراف الموسم الماضي مع نادي السلط الأردني، وقدم أداءً مميزًا.

ويعتبر التربي من الأسماء المخضرمة ولعب لصفوف الهلال والاتحاد والأهلي طرابلس.