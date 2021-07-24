الإرهاب يتنامى ويهدد الكاميرون

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رغم مقتل زعيم بوكو حرام، شيكاو أبو محمد أبو بكر بن محمد الشيكاوي، بتفجير نفسه عبر عبوة ناسفة بعدما فراره من إحدى المعارك ومحاصرته من تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق نيجيريا؛ إلا أن الإرهاب أصبح يتنامى ويهدد الكاميرون مما يجبر الحكومة على ضرورة التحرك لمنع تقدمه.

ومنذ 2013 تسبب تنظيم بوكو حرام الإرهابي في معناة المجتمعات في الكاميرون وتشاد والنيجر من عواقب التطرف العنيف، وكما هو الحال في نيجيريا، حيث أصبحت دول حوض بحيرة تشاد ملاذ آمن لمقاتلي التنظيم الإرهابي من باقي الفصائل الإرهابية.

(الإرهاب ينتهج تغييرات ديناميكية)

وأدى مقتل شيكاو زعيم تنظيم بوكوحرام في مايو الماضي إلى تغيير الديناميكيات وتوفير الفرص لتنظيم داعش الإرهابي إلى أصبح يسعى إلى توطيد سلطته في المنطقة من خلال فصيل منافس لبوكو حرام في ولاية غرب أفريقيا مما يقوض الأمن البشري في منطقة أقصى شمال الكاميرون.

وبحسب تقارير دولية فإن الهجمات انخفضت على المدنيين في أجزاء من الكاميرون المتضررة من التمرد في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير مراقبة الحوادث من قبل معهد الدراسات الأمنية ومنظمة “سيمبي” غير الحكومية في الكاميرون إلى أنه تم تسجيل 16 حادثة في المتوسط ​​شهريًا بين مارس ومايو 2021 حيث كان المدنيون أهدافًا لمعظم هذه الحوادث.

(الهجوم على قاعدة عسكرية)

لكن الهجمات لم تنقطع بشكل نهائي حيث في يونيو انخفض هذا الرقم إلى هجومين اثنين على الجيش دون أن يُصاب المدنيين حيث كانت الهجمات على القاعدة العسكرية في أقصى شمال منطقة مايو سافا.

وبحسب التقارير الدولية قد يكون للتحول الأخير في الأهداف تفسيرات عديدة حيث يعتقد الجنود الذين يقاتلون ضد بوكو حرام أن تنظيم داعش قد يتفاوض مع القادة المحليين للسيطرة على المناطق السابقة التي كان يسيطر عليها بوكو حرام، مشيرة إلى أنه ربما تم إقناع هؤلاء القادة بتبني نهج تنظيم داعش في استهداف القواعد العسكرية وقوات التحالف متعددة الجنسيات بدلاً من المدنيين.

ودعت التقارير الدولية الحكومة في الكاميرون إلى تحسين وجودها في مناطق الشمال وأقصى الشمال لمنع الخطر الذي يهدد حتى الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية الدولية وجهود تحقيق الاستقرار، مطالبة وسائل الإعلام بالحذر من التكتيكات التي ينتهجها تنظيم داعش وتضخيمه للتحركات التي يقوم بيها بين الفينة والأخرى.