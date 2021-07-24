الأهلي طرابلس يكتسح الخمس برباعية نظيفة

24 يوليو، 2021 11:53 ص
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أخبار ليبيا 24

حقق  الأهلي طرابلس فوزا عريضا على ضيفه الخمس بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما الجمعة على أرضية ملعب طرابلس لحساب المرحلة 21 من الدوري الليبي للممتاز.

وتقدم الأهلي طرابلس برأسية المدافع منصور رزق، في الدقيقة 32 وضاعف المهاجم أنيس سلتو النتيجة، في الدقيقة 47 من ضربة  جزاء، وسجل  محمد الترهوني لفريقه الهدف الثالث، في الدقيقة 79، واختتم  صالح الطاهر، الرباعية في بضربة رأس في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز  رفع الأهلي طرابلس رصيده  إلى 46 نقطة، في المركز الثاني  للمجموعة الثانية، و توقف رصيد أبناء الخمس عند 23 نقطة، في المركز التاسع.

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24 يوليو، 2021 11:53 ص
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