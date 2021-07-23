وفاة “22” شخص وإصابة “2171” بـ”كورونا” في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 616 حالة شفاء، و22 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «463»، إنه تسلم، الخميس، 5017 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2846 عينة، وإيجابية 2171 عينة بنسبة 43.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وأضاف أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت حتى الآن، 229,604 حالات، بينها 40,792 حالة نشطة.

وأشار المركز إلى أنه تعافى حتى الآن 185,468شخصًا، منذ تفشى الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 3,344 متوفى.