وفاة “22” شخص وإصابة “2171” بـ”كورونا” في ليبيا

الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا بلغت 229,604 حالة بينها 40,792 حالة نشطة

23 يوليو، 2021 12:28 م
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المركز الوطني
المركز الوطني

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 616 حالة شفاء، و22 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «463»، إنه تسلم، الخميس، 5017 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2846 عينة، وإيجابية 2171 عينة بنسبة 43.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وأضاف أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت حتى الآن، 229,604 حالات، بينها 40,792 حالة نشطة.

وأشار المركز إلى أنه تعافى حتى الآن 185,468شخصًا، منذ تفشى الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 3,344 متوفى.

23 يوليو، 2021 12:28 م
12

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