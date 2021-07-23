مخاطبا كوبيش.. لعمامرة: الجزائر تدعم الجهود الأممية لإنجاح المصالحة الوطنية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

جدّدت الجزائر دعمها لجهود الأمم المتحدة واستعدادها التام لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ‏أجراه وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، تناول آخر تطورات العملية السياسية لإنهاء الأزمة الحالية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الوزير لعمامرة جدّد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة واستعدادها التام لمرافقة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.