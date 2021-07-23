ليبيا تعتزم تصدير “1.13” مليون برميل نفط يوميا خلال الشهر الحالي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أظهرت بيانات برنامج شحن النفط من الموانئ الليبية اعتزام ليبيا تصدير 34.89 مليون برميل من النفط الخام والمتكثفات النفطية خلال يوليو الحالي بما يعادل 1.13 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي .

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن جدول التحميل بالنسبة لخامات النفط الليبي الأخرى خلال الشهر الحالي يشير إلى اعتزام ليبيا تصدير 5.88 مليون برميل بما يعادل 190 ألف برميل يوميا من ميناء الشرارة، مقابل 174 ألف برميل خلال الشهر الماضي.

وكان المقرر سابقا تصدير حوالي 178 ألف برميل يوميا من ميناء الشرارة خلال الشهر الحالي.

كما تعتزم ليبيا تصدير 8.8 مليون برميل خلال الشهر بما يعادل 284 ألف برميل يوميا من ميناء السدر، مقابل 293 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.

وتعتزم ليبيا تصدير 7.63 مليون برميل خلال الشهر خامي سرير ومسلة بإجمالي بما يعادل 246 ألف برميل يوميا من ميناء الحريقة، مقابل 187 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.

كما تعتزم تصدير 600 ألف برميل خلال الشهر الحالي مقابل 1.2 مليون برميل خلال يونيو الماضي من ميناء الزويتينة.