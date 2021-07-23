طبي مصراتة يستقبل 543 حالة تعاني من نقص الأكسجين

23 يوليو، 2021 1:14 ص
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ليبيا- مركز مصراتة الطبي

أخبار ليبيا24

أعلن، مركز مصراتة الطبي، عن استقبال عيادة الكشف الأولي لـ 543 حالة مصابة بكوفيد19 تعاني أغلبها من نقص في الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح المركز، أنه مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصراتة، استقبلت العيادة يوم الخميس 543 حالة أغلبها تعاني من نقص في الأكسجين وارتفاع في درجات الحرارة.

وأفادت أنه يتم استقبال الحالات التي تتردد على مدار اليوم للكشف الطبي، وتقديم الرعاية الصحية لها، ومنحها الأدوية اللازمة والتنفس الصناعي لساعات وإعطاء حقن مخفضة للحرارة وإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

 

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23 يوليو، 2021 1:14 ص
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