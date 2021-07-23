توقيف شخص ينتحل صفة جهة أمنية في سبها

أخبار ليبيا24

أوقفت، الدوريات التابعة للغرفة الأمنية المشتركة في سبها، اليوم الجمعة، شخصًا ينتحل صفة جهة أمنيو، بعدما عُثر بداخل سيارته على ملابس عسكرية وأجهزة لاسلكية.

وأفادت وزارة الداخلية، أن الدوريات التابعة للغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها تمكنت صباح اليوم الجمعة من ضبط مركبة آلية نوع “تويوتا” معتمة الزجاج وبداخلها عدد من الأجهزة اللاسلكية وزي عسكري.

وأوضحت، أنه بالتحقيق مع سائق المركبة تبيّن أنه ينتحل شخصية جهة أمنية ولا يحمل إثبات هوية.

وذكرت، أن الدوريات ضبطت على الفور سائق السيارة واتخذت معه الإجراءات القانونية كافة.