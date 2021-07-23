تعرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي في ليبيا حسابياً

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

تأتي ليبيا في الترتيب 91 عالمياً و السابع عربياً في إجمالي نصيب الفرد من الناتج القومي حسب البيانات الاتية :

الناتج القومي الليبي 51.755 مليار دولار أمريكي

الناتج القومي بالدينار الليبي 230.310 مليار دينار ليبي

إجمالي نصيب الفرد من الناتج القومي :

سنوياً 16,130 دولار أمريكي

شهرياً (بالدولار) 1,344.167 دولار أمريكي

شهرياً (بالدينار) 5,981.541 دينار

طريقة حساب نصيب الفرد من الناتج القومي Real GDP (purchasing power parity)