تعرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي في ليبيا حسابياً

23 يوليو، 2021 12:18 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

تأتي ليبيا في الترتيب 91 عالمياً و السابع عربياً في إجمالي نصيب الفرد من الناتج القومي حسب البيانات الاتية :

الناتج القومي الليبي   51.755 مليار دولار أمريكي

الناتج القومي بالدينار الليبي   230.310 مليار دينار ليبي

إجمالي نصيب الفرد من الناتج القومي :

سنوياً   16,130 دولار أمريكي

شهرياً (بالدولار)   1,344.167 دولار أمريكي

شهرياً (بالدينار)   5,981.541 دينار

طريقة حساب نصيب الفرد من الناتج القومي  Real GDP (purchasing power parity)

23 يوليو، 2021 12:18 م
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