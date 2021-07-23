تعرف على نصيب الفرد من الناتج المحلي في ليبيا حسابياً
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
تأتي ليبيا في الترتيب 91 عالمياً و السابع عربياً في إجمالي نصيب الفرد من الناتج القومي حسب البيانات الاتية :
الناتج القومي الليبي 51.755 مليار دولار أمريكي
الناتج القومي بالدينار الليبي 230.310 مليار دينار ليبي
إجمالي نصيب الفرد من الناتج القومي :
سنوياً 16,130 دولار أمريكي
شهرياً (بالدولار) 1,344.167 دولار أمريكي
شهرياً (بالدينار) 5,981.541 دينار
طريقة حساب نصيب الفرد من الناتج القومي Real GDP (purchasing power parity)