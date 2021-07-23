بلدي العزيزية يمنع إقامة المناسبات بعد إصابة رئيسه بكورونا

تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا

23 يوليو، 2021 12:32 م
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بلدي العزيزية
بلدي العزيزية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المجلس التسييري لبلدية العزيزية عن تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

المجلس التسييري لبلدية العزيزية أكد أمس الخميس تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلدية.

ومنع المجلس إقامة أي مناسبات اجتماعية تشهد تجمعات كبيرة كالأفراح والمآتم، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم، وتتولى اللجنة متابعة المحال العامة والخاصة، وتتخذ الإجراءات الرادعة للمخالفين، وفق القرار  .

يذكر ٱن المجلس يترأس اللجنة التي تضم رئيس مركز الحرس البلدي، ورئيس مركز الشرطة وإدارة الخدمات الصحية.

جدير بالذكر أن بشير رمضان رئيس المجلس التسييري إصيب بفيروس كورونا المستجدات ومتواجد في أحدي مستشفيات العزل في تونس.

23 يوليو، 2021 12:32 م
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