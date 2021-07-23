بفوزه على الأهلي بنغازي.. التعاون يضمن البقاء في دوري الأضواء

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حقق فريق التعاون فوزا ثمينا على حساب الأهلي بنغازي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس على أرضية ملعب 10 يونيو بإجدابيا؛ ليضمن له مقعدا بين فرق الممتاز.

وتقدم الأهلي بنغازي بهدف أبوبكر بوعقيلة بعد قذيفة قوية في الدقيقة 37، لم ينجح حارس التعاون في التصدي لها.

وأدرك التعاون التعادل في الدقيقة 71 بهدف عبر تسديدة قوية لمهاجمه فرج عبد الحفيظ ليخطف الشامخ القذافي هدفا قاتلا برأسيه محكمة في الدقيقة 90+2 لم ينجح مراد الوحيشي في منعها ولوج الشباك.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لفريق الأهلي بنغازي هذا الموسم والأولى في آخر 4 جولات.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الجزارة عند 53 نقطة، في المركز الأول، ورفع أبناء إجدابيا رصيدهم إلى 16 نقطة، في المركز العاشر ليضمن بشكل رسمي البقاء في دوري الأضواء.