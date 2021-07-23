المشري وشنطوب يؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الدولة خالد المشري، وناقش الطرفان خلال الاتصال العديد من الأمور أبرزها إجراء الانتخابات .

وأكد المشري وشنطوب خلال الاتصال أمس الخميس على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفقا للموعد المتفق عليه بإقامتها ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وشدد شنطوب على استعداد تركيا لتقديم المساعدة إلى ليبيا في جميع المجالات ومن بينها ملف الصحة والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، وملف الخدمات والبنية التحتية.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، ومجريات الأوضاع في ليبيا، ووضع الخطط والأطُر للتعاون المشترك بين المجلسين.

وهنأ شنطوب المشري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم تعازيه له في وفاة النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي وعضو المجلس أحمد الشريف .

يشار إلى أن نوايا الإخوان تجاه الانتخابات هي عرقلتها، وذلك واضح عندما صرح القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، بأن الجماعة لن تقبل بنتائج الانتخابات إذا ما انتهت إلى فوز أحد غير مرشحها في تهديد صريح من التنظيم بالانقلاب على العملية الديمقراطية في هذه الحالة.

وبكل وضوح، هدد المشري باستخدام السلاح لرفض نتيجة الانتخابات حال فشل مرشحيهم قائلا “بكل صراحة ودون أي مواربة أو تردد، فإني ومن معي سنمنع حدوث ذلك بالقوة”.

تمادى القيادي الإخواني في تهديداته، عندما لوح بخيار التقسيم حال أفرزت الانتخابات رئيسًا غير مرشح الجماعة، وذلك في تهديد صريح بأن التنظيم عازم على اتخاذ أي إجراءات وتنفيذ أي مؤامرات بغية تحقيق هدف واحد، وهو المحافظة على نفوذه وحضوره في المشهد.