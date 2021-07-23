البحرية الليبية تنقذ (171) مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة إنقاذ (171) مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية.
وأضاف الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأوضح أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس جدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.