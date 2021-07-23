الإخوان في مصراتة يحرقون منزل رجل أعمال ليبي مقيم في دبي بعد تبرعه بـ 1400 أسطوانة أكسجين ممهورة بعلم الإمارات الزوبيك: الإخوان المسيطرين على منافذ مصراتة أحرقوا منزلي بسبب علم الإمارات

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قامت الميليشيات المسيطرة على مدينة مصراتة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين بإحراق منزل رجل الأعمال الليبي المقيم في الإمارات العربية المتحدة، جمال الزوبيك ؛ وذلك لـ شرائه 1400 اسطوانة أكسجين الطبي ممهورة بعلم الإمارات.

وتشهد مدينة مصراتة تفاقماً في الوضع الوبائي بعد تفشي فيروس كورونا داخلها، ومناشدة أهالي المدينة بعدم قدرة مركز عزل أورام مصراتة على استيعاب المزيد من المرضى، وكانت قد أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تركيب خزان لغاز الأكسجين في مركز العزل بسعة 5000 لتر.

وأوضح الزوبيك في منشور له عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك، أن الاسطوانات رفضت من قبل من وصفهم بـ “الحمقى والأوباش” فور وصولها إلى مدينته مصراتة، مشيرا أن هذا التصرف يأتي لمصالحهم الشخصية ، مؤكدا أنه اضطر إلى شرائها من الإمارات على حسابه الشخصي لمساعدة أهالي المدينة.

وأكد الزوبيك أيضا أنه سيرفع دعوة قضائية ضد من قاموا بإحراق منزله ممن وصفهم بـ “الإخوان المفسدين المسيطرين على المنافذ البرية والبحرية واصفا إياهم بـ التنظيم الإرهابي”، على حد تعبيره.

وأشار الزوبيك إلى أن الإسلام السياسي تنظيم إرهابي يدعم الإرهاب بحجة تحكيم شرع الله، وأنهم يعتبرون الدولة وأموالها غنيمة لهم، قائلا، “السلطة عندكم ركن من أركان الإسلام”. على حد قوله.

يذكر أن رجل الأعمال الليبي جمال الزوبيك قد اشترى اسطوانات الأكسجين من الإمارات العربية المتحدة مقر إقامته لرفع المعاناة عن سكان مدينته مصراتة التي تعيش هذه الأيام وضعا وبائيا حرجا.