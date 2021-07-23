ارتفاع إحصائية تسجيل الناخبين بنحو 6 آلاف ناخب جديد

23 يوليو، 2021 12:27 ص
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ليبيا- الانتخابات

أخبار ليبيا24

زاد عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، اليوم الخميس، بنحو 6 آلاف ناخب، بحسب آخر إحصائية أصدرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت المفوضية، في صورة بيانية، أن إجمالي عدد المسجلين الجدد منذ تحديث المنظومة في 4 يوليو وحتى 21 بلغ 51,569 ألف ناخب، مرتفعًا اليوم بنحو 6 آلاف ناخب، بعد أن كان العدد قد وصل في 20 يوليو إلى 45,570 ألف ناخب.

وبيّنت المفوضية أن إجمالي إحصائية تسجيل الناخبين بلغ 2 مليون و391,665 ألف ناخب.

وأوضحت، أن نسبة التسجيل ارتفعت إلى 49,43 بالمائة من إجمالي الليبيين الذين يحق لهم التسجيل للتصويت بالانتخابات.

وحثّت المفوضية المواطنين إلى التسجيل وألا يضيعوا حقهم في المشاركة واختيار من يمثلونهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

 

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23 يوليو، 2021 12:27 ص
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