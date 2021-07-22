وزارة الصحة تدعو المصحات الخاصة الراغبة في فتح مراكز عزل التقدم بطلباتها

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طلبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المصحات الخاصة الراغبة في فتح مراكز عزل التقدم بطلباتها بشكل عاجل إلى إدارة الشؤون الطبية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في مراسلة موجهة إلى المصحات الخاصة أنه سيتم تقييم قدرة هذه المصحات على استقبال حالات الفيروس التاجي.

وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوحدة إلى أنه يتم إعطاء إذن خاص لفتح مركز عزل للمستشفيات والمصحات الخاصة التي لديها إذن مزاولة وتنطبق عليها المواصفات.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تقدم المصحة حركة المرضى وفصلهم عن الخدمات الاعتيادية، الموارد البشرية المتوفرة، وأنظمة الغازات الطبية والأكسجين ومدى توفره للمرضى.

وأضافت أنه يتم أيضًا تقديم الأجهزة والتجهيزات التشخيصية والعلاجية اللازمة، والقدرة على توفير الخدمات وعدد الأسرة.