مستثنية بعض الجامعات.. وزارة التعليم العالي تُعلق الدراسة حتى نهاية يوليو

أخبار ليبيا 24

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تعليق الدراسة حتى نهاية الشهر الجاري في ظل الوضع الوبائي الحالي في البلاد.

واستثنت الوزارة من ذلك الجامعات الموجودة في المناطق التي وضعها الوبائي جيد على أن تزود الوزارة بتقرير من اللجان المختصة بجائحة كورونا في تلك المناطق يؤيد ذلك وتعهد بأتباع كافة الجوانب الاحترازية ويقتصر هذا الاستثناء على الامتحانات النهائية فقط .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي نظرا لما سجلته تقارير النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الامراض بشأن جائحة كورونا وازدياد في أعداد الإصابات بهذا الوباء القاتل، وحفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم.