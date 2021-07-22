ليبيا ورحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تسعى ليبيا لتحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخها، وذلك حين تبدأ مشاركتها في المنافسات الأولمبية بطوكيو 2021، والتي انطلقت فعالياتها اليوم الخميس .

وتبدأ ليبيا المشاركة الفعلية في الأولمبياد صباح يوم غدٍ الجمعة من خلال الرياضي “الحسين قنبور” في الأدوار التمهيدية لمنافسات لعبة التجديف .

وتأتي المشاركة الليبية في أولمبياد طوكيو ببعثة يترأسها النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية “علي صابر” والرياضي “الحسين قنبور” في لعبة التجديف، ومدربه “أحمد فكرون” وبطل الجودو “علي عمر النائلي” ومدربه “زكريا الأسود” والسباح “عدي حسونة”، والعداء “محمد الحريزي”، والرياضية “هديل عبود”، والمدرب “فتحي عبود” والإداري “وليد مبارك “.

وسبق لليبيا وأن شاركت في “13”نسخة سابقة من الألمبياد بدأت عام 1964 بطوكيو بوفد رمزي .

وتعد هذه المشاركة هي الـ”13″ لليبيا في الدورات الأولمبية، حيث دشنت أول مشاركاتها بأولمبياد طوكيو عام 1964 بمشاركة رمزية وتواصلت إلى يومنا هذا .

ويعد “عمر الكزة العقوري” أول ليبي يحمل علم بلاده في الأولمبياد، وكان ذلك في طوكيو 1964، كما نقش الرياضي “محمد خليفة الصويعي” اسمه بأحرف من ذهب كونه أول رياضي ليبي يشارك في الأولمبياد حيث مثل ليبيا في منافسات سباق 400 متر خلال الدورة التي نظمت بالمكسيك عام 1968 .

وتعتبر المشاركة الليبية في أولمبياد موسكو 1980 هي الأكبر في تاريخ ليبيا حيث شاركت بعدد 32 رياضي، كما سجلت في هذه الدورة أول مشارك نسائية وذلك بمشاركة السباحتين “نادية وسعاد فيزاني” كما كانت المشاركة الأولى للعبة جماعية من خلال منتخب الكرة الطائرة .