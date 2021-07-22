“رضا عطية” يكشف عن مصيره مع الاتحاد المصراتي

"رضا عطية" أحد أبرز المدربين في الدوري الليبي

22 يوليو، 2021 4:45 م
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رضا عطية
رضا عطية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قال  المدرب  الوطني “رضا عطية” إن مهمته كمدرب لنادي الاتحاد المصراتي لم تنتهي .

وكان اسم “رضا عطية” قد ارتبط بتوقيعه للأهلي طرابلس وقيادة الفريق خلال رباعي التتويج المنظر إقامته الشهر المقبل .

وأضاف “عطية” في منشور على حسابه بفيسبوك مشواري مع الاتحاد المصراتي سيتواصل إلى نهايته .

وتابع إكمال مشواري مع الاتحاد المصراتي هو ما تحتمه عليا أخلاقي والتزامي مع فريقي واحترامي لمهنتي.

ويعد رضا عطية أحد أبرز المدربين في الدوري الليبي، وسبق وأن قدم مستويات كبيرة رفقة الفرق التي أشرف عليها وقدم  موسم مميز هذا العام مع الاتحاد.

22 يوليو، 2021 4:45 م
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