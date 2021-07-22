حكومة الدبيبة تعقد اجتماعها المقبل في مدينة سبها

للوقوف على الصعوبات والتحديات والمختنقات التي تشهدها سبها

22 يوليو، 2021 1:33 م
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حكومة الدبيبة
حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،عادل جمعة، إن مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، سيعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري في مدينة سبها يوم الأحد بعد المقبل.

عادل جمعة أكد ، في تصريحات صحفية، إن عقد الاجتماع العادي الخامس للعام الجاري في سبها يهدف إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات والمختنقات التي تشهدها المدينة .

ولفت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة «تواجه صعوبات كبيرة وتحديات أكبر منها لكن الحكومة لديها نية وعزيمة لحلحلة العديد من الصعوبات وتهيئة البيئة المناسبة والتأسيس الإداري المناسب لأي مرحلة مقبلة .

22 يوليو، 2021 1:33 م
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