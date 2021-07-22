تسييري العزيزية يمنع إقامة المناسبات بعد إصابة رئيسه بـ كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس التسييري لبلدية العزيزية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلدية.

ومنع المجلس إقامة أي مناسبات اجتماعية تشهد تجمعات كبيرة كالأفراح والمآتم وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم، وتتولى اللجنة متابعة المحال العامة والخاصة، وتتخذ الإجراءات الرادعة للمخالفين، وفق القرار.

يذكر أن المجلس يترأس اللجنة التي تضم رئيس مركز الحرس البلدي ورئيس مركز الشرطة وإدارة الخدمات الصحية.

الجدير بالذكر أن بشير رمضان رئيس المجلس التسييري بفيروس كورونا المستجدات والمتواجد في أحدى مستشفيات العزل في تونس.