بلدي مصراتة يُخلي مسؤوليته من تنظيم مهرجان الفروسية

أخبار ليبيا 24

أخلى المجلس البلدي مصراتة، اليوم الخميس، مسؤوليته من تنظيم مهرجات الفروسية، محملا منظميه المسؤولية في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ودعا المجلس في بيان له إلى عدم إقامة أي مهرجانات أو مناسبات أو أنشطة اجتماعية داخل نطاق البلدية؛ وذلك استنادا على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (179) لسنة 2021م.

وقال المجلس في بيان له، “من خلال ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إقامة مهرجان للفروسية ثالث أيام عيد الأضحى، فإن المجلس البلدي يُخلي مسؤوليته عن تنظيم هذا المهرجان ويُحمّل مُنظميه كافة التبعات””.

وطالب المجلس، سكان البلدية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعدم التجمهر وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة.