بحضور عقيلة والسائح.. لجنة النواب تعقد اجتماعها الأحد في روما

أخبار ليبيا 24

تستضيف العاصمة الإيطالية روما يوم الأحد المقبل سلسلة من المحادثات التي قد تكون حاسمة في “إنقاذ” الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وبحسب وكالة نوفا الايطالية للأنباء، ستجرى لقاءات اللجنة الخاصة البرلمانية الجديدة بالعاصمة روما على إثر نهاية عطلة عيد الاضحى.

ويذكر أن اللجنة تشكلت بقرار من مجلس نواب طبرق لصياغة قانون انتخابي وإجراء الانتخابات لم يتضح بعد ما إذا كانت برلمانية فقط أم رئاسية أيضا قبل التاريخ المحدد في خارطة الطريق السياسية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وسيتزامن تاريخ الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021 مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال ليبيا لذلك يمثل موعدها تاريخا رمزيا للغاية.

ولم يعلن إلى حد اللحظة الفترة التي ستستغرقها محادثات روما المرتقبة، لكن من المنتظر استمرارها لعدة أيام، وستشهد حضور شخصيات رفيعة المستوى في المشهد الليبي على غرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وجدير بالذكر أن الجلسة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي الليبي كانت قد اختتمت دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.