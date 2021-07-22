النايض ونورلاند يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، اليوم الخميس، اجتماعا افتراضيا مع المبعوث والسفير الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لبحث مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك قال النايض أن الاجتماع تم خلال مناقشة مخرجات اجتماع مجلس الأمن الأخير و تجديد دعم المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021م.

وأشار النايض إلى أن الاجتماع أكد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.