الليبية للحديد والصلب: إنتاج الأكسجين مستقر وبكميات تلبي احتياجات المستشفيات

أخبار ليبيا 24

طمأنت الشركة الليبية للحديد والصلب المواطنين بأن إنتاجها من الأكسجين الطبي مستقر وبكميات تلبي احتياجات المستشفيات وبنقاوة عالية (99.9).

وأكدت الشركة في بيان لها أنها بدأت، اليوم الخميس، أعمال التشغيل التجريبي للمصنع الجديد والذي يُعد المصنع الأضخم على مستوى الدولة الليبية بطاقة إنتاجية تقدر بــ 6000 متر مكعب يوميا من الأكسجين الطبي في حدود 700 اسطوانة يوميا.

ولفتت الشركة عناية المواطنين ممن لديهم مرضى خارج مراكز العزل وبحاجة إلى الأكسيجين الطبي التوجه مباشرة إلى الشركة لتعبئة اسطواناتهم مجانا.

وثمنت الشركة دور قسم خدمات الغاز؛ الذين يواصلون عملهم الدؤوب على مدار اليوم دون انقطاع أو توقف؛ رغم توقف المصانع الإنتاجية والمرافق الأخرى بالشركة.