العليا لجائحة كورونا بمصراتة: الإصابات أكثر من 60% من الحالات التي تم فحصها

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قال رئيس اللجنة العليا لجائحة كورونا ببلدية مصراتة محمد الفقيه إن نسبة الإصابات وصلت إلى أكثر من 60% من إجمالي الحالات التي تم فحصها.

وأضاف الفقيه في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن أغلب الإصابات الواردة إلينا حادة بسبب البقاء مدة طويلة للعلاج في المنزل.

وتابع رئيس اللجنة العليا : “نحن نعمل على زيادة عدد أسرة العناية في كافة المراكز الصحية لتسطيح منحنى الإصابات وتقليل نسبتها”.

وأوضح أن سبب وجود مركز عزل واحد بالبلدية “مركز العزل الصحي بالأورام” والذي يحوي 105 سرير فقط يرجع إلى تسطيح المنحنى للإصابات حتى وصلت نسبة الإصابة إلى أقل من 5% في الأشهر الأولى من السنة الحالية، بالإضافة إلى عدم استيفاء الموظفين لحقوقهم.

وأشار إلى أنه بدخول الموجة الجديدة من منتصف شهر يوليو الجاري، تتكشف لدينا انحسار القدرة والإمكانات بين العناصر الطبية والطبية المساعدة وكذلك منظومة الأكسجين الطبية.

ويضيف الفقيه :”ليس لدينا الطاقة الكافية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات، وسنشرع في افتتاح مراكز عزل بمركز مصراتة الطبي ومستشفى الأمراض الصدرية ومدينة تاورغاء”.

وأكد أن الكتيبة البيضاء التي تصارع هدا المرض لازالت مستمرة بالإمكانيات الضعيفة والقدرات المتآكلة، وتحتاج لزيادة في عدد أفرادها وقدراتهم بالأدوية والمعدات والمستلزمات التي نفذت جميعها من المخازن.

ودعا رئيس اللجنة العليا لجائحة كورونا الجميع إلى تلقي اللقاح فوراً لتجنب الزيادة في الإصابات.