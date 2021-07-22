الصحة العالمية تحذر من ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي

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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من احتمال ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي المستجد، أكثر خطورة من سلالة “دلتا”

وأضاف غيبريسوس في كلمة ألقاها في الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية، أن ظهور سلالة جديدة، يمكن أن يؤدي إلى انتشار العدوى في جميع أنحاء العالم.

وتابع المدير العام للمنظمة “مع زيادة انتشار الفيروس التاجي المستجد، ستظهر متغيرات جديدة، يحتمل أن تكون أكثر خطورة من متغير “دلتا”، المسبب لأضرار جمّة”.

وأوضح غيبريسوس :”أنه كلما ازدادت الخيارات، سيظهر بينها خيار يمكنه تجاوز اللقاحات، ليعيدنا إلى نقطة البداية، وهناك حاليا “أزمة غير مسبوقة”، بحاجة إلى اتخاذ “إجراءات غير مسبوقة”.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية في كلمته، أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو مكافحة “كوفيد-19″، بتطعيم 70 بالمئة من سكان كل دولة من دول العالم بحلول سبتمبر عام 2022.

وذكر غيبريسوس أنه يمكن السيطرة على الجائحة بتوفير 11 مليار جرعة من الأدوية الوقائية.

ويذكر أن لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، سبق أن أعلنت عن خطر ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي المستجد، تكون أكثر خطورة من المنتشرة حاليا.

وأدرجت اللجنة أربع سلالات من SARS-CoV-2 في قائمة السلالات “المثيرة للقلق”: “ألفا” البريطانية، “بيتا” الجنوب إفريقية، “غاما” البرازيلية، و”دلتا” الهندية.

والأخيرة وفقا لتقديرات الخبراء تنتشر بسرعة كبيرة مقارنة بانتشار سلالة ووهان الصينية، حيث أن تحور الفيروس مستمر، وقد ظهرت سلالة “دلتا بلس” مؤخرا.