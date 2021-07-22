الصالون الاقتصادي يبدي قلقه من قرارات التعاقد المباشر لتنفيذ مشروعات بقيم كبير

أخبارليبيا24

أبدت مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي قلقها من قرارات الأذونات الحكومية بالتعاقد المباشر لتنفيذ مشروعات معينة وبقيم كبير.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها موجه إلى رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الحكومة أن هذه القرارات استثناء من الاجراءات الأصلية الواجبة بلائحة العقود الإدارية.

وأكدت مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي أن هذه القرارات تمت دون إيضاح للأسباب التي دعت لها وأسباب اختيار الشركات للتعاقد معها.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه التعاقدات تشكل تهديدا وخطرا جسيما بالمال العام الليبي، داعية لوقفها ومراجعتها.

وشدد مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي على ضرورة وطرح المشروع بالطرق العادية المنصوص عليها بلائحة العقود الإدارية.