السايح: الدوائر والمقاعد وزعت بناء طلب مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن مقترح المقاعد وتوزيع الدوائر جاء بناء على طلب مجلس النواب.

وأشار السايح في تصريح صحفي إلى أن تحديد المقاعد وتوزيع الدوائر يتم على أساس الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، وبناء على أرقام مصلحة السجل المدني للعام الحالي، التي أظهرت أن عدد سكان ليبيا يبلغ حوالي سبعة مليون نسمة.

ولفت السايح إلى أن النسخة المسربة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول توزيع الدوائر وعدد المقاعد غير صحيحة.