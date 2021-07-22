الداخلية تعلن ضبط شخص يبيع ذخائر أسلحة ثقيلة ومتوسطة

22 يوليو، 2021 11:57 ص
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ضبط ذخائر_النواحي الأربع
ضبط ذخائر_النواحي الأربع

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع تمكنوا من ضبط شخص يقوم بعرض ذخائر خاصة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة للبيع.

وأوضحت الوزارة أن أعضاء التحري ضبطوا المدعو “ح. ا. م. ا” ليبي الجنسية مواليد 1998م مقيم بقصر بن غشير بعد نصب كمين له أثناء عملية الشراء.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بعد التحقيق معه اعترف بمكان وجود الذخائر المعروضة والمخزنة بمزرعة لأحد جيرانه المدعو “ع. ع. ب. ه”.

وأضافت الوزارة أنه على الفور انتقل أعضاء التحري للمكان حيث تم العثور على مجموعة من الذخائر الخاصة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وهي عدد (4) صناديق ذخيرة دبابات كل صندوق به عدد (2) قذائف وكذلك عدد (4) صناديق ذخيرة نوع م. ط وعدد (28) دانة نوع ا. س. بي جي.

وأكدت أنه تم أيضًا ضبط عدد (قواذف هاون وحقيبة بها عدد (4) عبوات يشتبه في كونها ألغام وعدد (4) صواريخ غير معروفة النوع، وقذيفة واحدة عيار 106 ونضيدة شحن صواريخ.

وأفادت وزارة الداخلية أنه بعد ضبط جميع هذه الذخائر تم جلبها إلى القسم وكذلك الشخص صاحب المزرعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

22 يوليو، 2021 11:57 ص
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