البحرية الليبية تنقذ (235) مهاجرًا غير شرعي

أخبارليبيا24

كشف الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ (235) مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات قبالة السواحل الليبية.

وأضاف الناطق عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 3 قوارب مطاطية.

وأوضح أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس أجدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفاد الناطق أنه بعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.