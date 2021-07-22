البحرية الليبية تنقذ (235) مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
كشف الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ (235) مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات قبالة السواحل الليبية.
وأضاف الناطق عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 3 قوارب مطاطية.
وأوضح أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس أجدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأفاد الناطق أنه بعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.