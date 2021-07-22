إنفوغرافيك ا كورونا في ليبيا بحسب “يونيسف”

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

عبرت “يونيسف” عن قلقها من تصاعد حالات كورونا وسط معدلات التطعيم المنخفضة في ليبيا، مؤكدة:

تجاوزت ليبيا 221,495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء

تواجد المتحور دلتا شديد العدوى في البلدان المجاورة وعلى الأرجح في ليبيا

الفيروس ينتشر بسرعة في جميع أنحاء ليبيا مع زيادة بنسبة 270 ٪ في الغرب، و480 ٪ في الجنوب و50 ٪ في الشرق

هذه الأرقام تعتبر مخيفة بما فيه الكفاية

المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير بسبب نقص الاختبارات والقدرة المختبرية