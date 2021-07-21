واشنطن والبعثة الأممية تعملان على انسحاب متزامن للمرتزقة من ليبيا

21 يوليو، 2021 9:30 م
5
ليبيا- مرتزقة سوريين

أخبار ليبيا24

قال دبلوماسي أميركي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش بشأن سحب تركيا وروسيا للمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن.

وأكد الدبلوماسي، بحسب وكالة رويترز، إن واشنطن تأمل في حدوث تقدم بشأن انسحاب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا، أكدت لسفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثّلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على ضرورة أن يواصل المجلس دعم الجهود المبذولة لحل القضايا المتعلقة بخفض التصعيد العسكري في ليبيا، والدعوة إلى الرحيل الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة.

وشددت غرينفيلد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية دور مهم في التحقّق من رحيل المرتزقة وفي نهاية المطاف القوات الأجنبية الأخرى.

الوسوم
21 يوليو، 2021 9:30 م
5

مقالات ذات صلة

وزير التعليم: اللجنة الاستشارية توصي بإيقاف الدراسة لأسبوع ما بعد العيد

9 يوليو، 2021 2:16 م

الصور يطلع على عمل إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية

8 يوليو، 2021 5:47 م

تزامنًا مع عقد ملتقي للمصالحة بالزاوية .. مليشيات “الفار” تهاجم مدينة العجيلات من جديد

26 يونيو، 2021 8:47 م

المالية تحيل أذونات صرف مرتبات يونيو إلى المصرف المركزي

21 يونيو، 2021 11:57 ص
زر الذهاب إلى الأعلى