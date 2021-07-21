واشنطن والبعثة الأممية تعملان على انسحاب متزامن للمرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا24

قال دبلوماسي أميركي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش بشأن سحب تركيا وروسيا للمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن.

وأكد الدبلوماسي، بحسب وكالة رويترز، إن واشنطن تأمل في حدوث تقدم بشأن انسحاب المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا، أكدت لسفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثّلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على ضرورة أن يواصل المجلس دعم الجهود المبذولة لحل القضايا المتعلقة بخفض التصعيد العسكري في ليبيا، والدعوة إلى الرحيل الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة.

وشددت غرينفيلد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية دور مهم في التحقّق من رحيل المرتزقة وفي نهاية المطاف القوات الأجنبية الأخرى.