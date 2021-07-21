هل يحلم الليبيون بالسيارات الكهربائية؟

أخبارليبيا24

يشتكي الليبيون من نقص الكهرباء الذي يصيب حياتهم لا مكيفات ولا ثلاجة ولا حتى تلفزيون، إذا كنت تعتقد أن هذه المشاكل تتعلق بليبيا فقط فأنت مخطئ، يبدو أن العالم كله يعاني مما كنا نظن أنه طاعون ليبي فقط.

علاوة على ذلك، لا تستطيع الدول الأخرى حتى الاعتماد على الطائرات والقوارب الخاصة فهي بالتأكيد تفتقر إلى خيال الحكومة الليبية، لكن دعونا نرى ما يحدث خارج ليبيا.

خذ الصين على سبيل المثال. تعاني القوة الاقتصادية العالمية الثانية من نقص في الكهرباء يمكن أن يسبب مشاكل للاقتصاد العالمي بأسره.

وتكافح مقاطعات الشركات المصنعة الرئيسية مثل قوانغدونغ ويوننان وقوانغشي نقصًا في الكهرباء ناتجًا عن مجموعة من الظروف الجوية القاسية، والطلب المتزايد على الطاقة، والقيود الصارمة لاستخدام الفحم، تم إغلاق المنشآت الصناعية في المنطقة لعدة أيام، مما حد من الصادرات وعرقل الشركات الكبرى مثل كانون وفولكسفاغن.

حتى الخليج الثرية دبي لم تستثنى من نقص الطاقة، حيث في يوم واحد فقد سكان دبي أكثر من 250 مليون درهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي وما تلاه من انقطاع في خدمات الاتصالات.

إن إمدادات الطاقة، وخدمات الاتصالات ذات الصلة، هي العمود الفقري لاقتصاد دبي الذي يتمحور حول الأعمال والخدمات المالية الأخرى، ويتوقع بعض الاقتصاديين انسحابًا محتملاً للمستثمرين من دولة الخليج إذا لم يكن عرض الكهرباء مستقرًا.

ومع ذلك، فإن الآثار السلبية لنقص الطاقة ليست اقتصادية فقط، في الواقع، سُجلت احتجاجات عنيفة في محافظة ديالى بالعراق، حيث أغلق محتجون طريقاً مؤدياً إلى إيران، واشتكوا من ضعف خدمة الكهرباء ونقص الكهرباء المتكرر.

ونتيجة لذلك أعلنت وزارة الطاقة العراقية استقالتها، وبشكل عام يعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود نتيجة الحروب وعدم استقرار الوضع الأمني وانتشار الفساد.

في هذا السياق، زاد تنظيم داعش الوضع سوءًا، حيث دمر 30 عمودًا للكهرباء، كجزء من استراتيجية حرب عصابات اقتصادية تهدف إلى دفع السكان المحليين ضد الحكومة العراقية.

قفز إلى قارة أخرى، حتى تكساس وكاليفورنيا عانوا من اضطرابات كبيرة بسبب نقص الكهرباء، وطلب الحكام المحليون من السكان الحد من استخدام الكهرباء، في محاولة للسماح لشبكات الكهرباء بمواصلة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وفي نيويورك أيضًا، طلب العمدة عدم استخدام مكيفات الهواء بشكل مكثف ومع ذلك، سيكون من الصعب جدًا الحصول على هذا، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

لذا، هل يمكننا القول إن الليبيين محظوظون؟ فهل هذا صحيح للتأكيد على أنه بالرغم من النقص المتكرر في التيار الكهربائي، إلا أن الليبيين لا يعانون من الخسائر الاقتصادية لدبي أو اضطرابات العراق؟ حسنًا، من منظور معين، نعم: الليبيون محظوظون لأنهم حتى بدون تكييف أو تلفزيون سيمتلكون بدلاً من ذلك قاربًا خاصًا بالإضافة إلى سيارة كهربائية، كما أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

لكن ربما تكون نقطة التركيز نقطة أخرى، لا أحد يستطيع أن ينقذ نفسه بمفرده، نقص الطاقة هو تأثير عدم الاستقرار العالمي، وتغير المناخ، والبنية التحتية القديمة وعجز الحكم، إنه الارتفاع المفاجئ في القضايا العالمية التي يجب معالجتها على الصعيد العالمي.

في انتظار مبادرات عالمية منسقة، يمكن لليبيين، مع ذلك، الحصول على رخصة إبحار أو البحث عن أكثر الطائرات تطوراً، خلال انقطاع التيار الكهربائي القادم، سيحلم الليبيون، مرة أخرى، بالسيارات الكهربائية.