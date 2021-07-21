رغم مرور أربع سنوات على الحرب .. ألغام داعش تهدد حياة المدنيين "داعش"فخخ الأبواب والأثاث ولعب الأطفال والمساجد والمدارس ولم يترك شئ

أخبار ليبيا 24 – تقرير

لا يزال إرث داعش الذي يتكون من الذخائر والقذائف والألغام يحصد أرواح العشرات من الأبرياء في المناطق والمدن المحررة؛ وذلك رغم مضي أربعة أعوام على دحر التنظيم الإرهابي من المنطقة الشرقية في ليبيا خاصة مدينة بنغازي ودرنة .

أخبار ليبيا 24 التقت بأحد أعضاء مؤسسة “لا” لإزالة الألغام ومخلفات الحرب بنغازي “خليفة محمد السنوسي” ليحكي لنا فضاعت ووحشية وخبث داعش الإرهابي في زرع المفخخات والألغام .

ويقول السنوسي أن بداية كانت بشكل تطوعي وكانت مجموعة صغيرة جلها من كبار السن “المتقاعدين في القوات المسلحة”، ومن الشباب المدنيين التابعين لقطاع النفط، أخذنا على عاتقنا تنظيف منطقة الموانئ النفطية في بداية فبرايرعام 2011 .

ويتابع أننا تمكنا من إزالة “23” ألف لغم من منطقة البريقة، وشركة سرت وضواحيها وانتشال مئات الأطنان من المخلفات الحربية في المنطقة الممتدة من الزويتينة إلى ميناء السدرة التابع لشركة الواحة .

وكشف السنوسي أن مؤسسة “لا” تأسست في شهر أبريل سنة 2013، وكانت المؤسسة الوحيدة القائمة على الأرض في المنطقة الشرقية من سرت إلى أمساعد .

اسم المؤسسة

ويتابع السنوسي أنه في الرابع من شهر أبريل عام 2013 تحديدًا في مدينة طرابلس تفاجئنا أنه كان يقام احتفال بخصوص اليوم العالمي للألغام، وحضرنا الاحتفال وذهولنا بأن هناك مجموعة قامت بسرقة جهودنا وأعملنا ونسبوها لهم وكانت تدعي بقيامها بإزالة الألغام وكانوا يقومون بعرض معلومات، وإحصائيات وصور وفيديوهات خاصة بعملنا، واستنكرنا هذا الشيء، ودخلنا في حوار طويل مع هذه المجموعة وتدخل في الأمر العديد من الجهات، وتمكنا من استرجع حقنا .

وعقب انتهاء الاحتفال طلبا منا تأسيس كيان رسمي واسم خاص بمجموعتنا حتى لا يقوم أحد آخر بسرقة جهدنا، وعملنا ومن هنا جاء اسم مؤسسة “لا” لإزالة الألغام ومخلفات الحرب بنغازي.

بداية الحرب ضد داعش

وقال إنه مع تطور المرحلة ودخول البلاد في حرب ضد الجماعات الإرهابية، واستخدامها للقنابل واللاواصق والحقائب المتفجرة في عمليات الاغتيال والقتل واستهداف العسكريين والنشطاء والإعلاميين أصحب واجب علينا انقاذ من هم في خطر .

وبعد انطلاق عملية الكرامة كان لازمًا علينا تطوير أنفسنا وآلية العمل، لأن الجماعات الإرهابية استخدمت عبوات وقنابل بطرق متطورة وحديثة واستطعنا بفضل الله و مساعدة الدول الشقيقة مواكبة هذا التطور .

أول عبوة للتفجير عن بعد

ويقول السنوسي : “في الثامن عشر من شهر مايو عام 2014 تمكنا من تفكيك أول ملغمة جاهزة للتفجير عن بعد في المنطقة الممتدة بين جسر بنينا القديم والجديد، وكانت عبارة عن ثمان ألغام موصولة ببعض وكان المستهدف من هذه العملية أحد رموز عملية الكرامة .

وبعد حضورنا لعين المكان تفجأنا أنه لم تكن خلفية عن هذا النوع من الملاغم توصلنا مع بعض الأشقاء العرب في دولة سوريا ولبنان والعراق بحكم أنهم يمرون ببعض الظروف الأمنية مثل ما حدث في ليبيا وتم إعطائنا فكرة عن طريقة التفكيك ولله الحمد تمكنا من تفكيكها .

وبدأنا في العمل جنبًا لجنب مع القوات المسلحة في جميع المحاور، وتمكنا من إزالة العديد من الألغام والمفخخات من المساجد والمزارع والمنازل والمقرات الحكومية والخاصة والمدارس وكافة المناطق التي كانت تدخل إليها هذه الزمرة الفاسدة الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية قامت بزراعة العبوات الناسفة في دوما الأطفال والثلاجات والغسالات والبوتاجاز وغرف النوم وخزانات المياه لقتل أكبر عدد ممكن من قوات الجيش والمدنيين المساندين والمواطنين .

خبث الجماعات الإرهابية

وصل الخبث بالجماعات الإرهابية قي ذلك الوقت بزراعة الألغام بأشياء غريبة، على سبيل المثال في شارع الشجر في منطقة القوراشة والذي كان بع أخطر وأشد انواع المخففخات، وكان مرعب لفرق الهندسة العسكرية ومؤسسات نزع الألغام، وكان يعج بالمنازل والمزارع تم تفخيخ أشياء غريبة يعني كانت الجماعات الإرهابية تزرع في العبوات المتفجرة في الصالون العربي، وخزانات المياه تم تفخيخ المطابخ ودورات المياه، وأيضًا في المساجد وفي أحد المساجد في منطقة البلاد اعتقد شارع عثمان ابحيح التفخيخ كان في دورات مياه وتم زرع العبوة في “السيفوني” يعني لو أحد دخل للحمام وقضاء حاجته واستخدم “السيفوني” لن يعيش مرة أخري .

ويتابع السونسي أن التفخيخ وصل حتى لمفاتيح الكهرباء الخاصة بالإنارة، يعني لو شغل مفتاح الكهرباء بالمنزل ستعمل الدائرة الكهربائية وينفجر المنزل، وكانت هناك طريقة أخري للتفخيخ وهي الباب الإلكتروني وهي الأبواب الخاصة بالفنادق وقد وجدنا هذه الطريقة في أحد الفنادق الخاصة بمنطقة الفويهات بالقرب من المعهد الصحي .

وحذر السونسي حلال لقائه بمراسل وكالة أخبار ليبيا 24 المواطنين أن جميع المناطق المحررة لاتزال تشكل خطورة على حياتهم، والدليل منذ ثلاث أسابيع مضت بمنطقة القوراشة بعد مدرسة الثانوية الفنية تم العثور على الطريق الرئيسية عبوتين مزدوجة تم تفكيك بخير وسلامة .