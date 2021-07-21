حفتر يرسل وفدًا عسكريًا إلى روسيا

21 يوليو، 2021 6:40 م
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ليبيا- حفتر

أخبار ليبيا24

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بعث بوفد عسكري إلى روسيا برئاسة مدير مكتبه عضو اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق خالد التميمي.

جاء ذلك في تدوينة للمحجوب، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب المحجوب، قائلًا: “القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر يبعث وفداً عسكريًا إلى جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة مدير مكتبه الفريق خيري التميمي عضو لجنة 5+5 “.

ولم يوضح المحجوب أية تفاصيل حول طبيعة زيارة الوفد العسكري إلى روسيا.

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21 يوليو، 2021 6:40 م
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