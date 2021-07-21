تعرف على الإحصائية الأخيرة لتسجيل الناخبين في انتخابات ديسمبر

21 يوليو، 2021 3:10 م
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المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

أخبارليبيا24

نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء الإحصائية الأخيرة لتسجيل الناخبين في انتخابات ديسمبر المقبل.

وأوضحت المفوضية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن الإحصائية حتى يوم أمس الثلاثاء 20 يوليو حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين 2 مليون 385 ألف و666 ناخب.

وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى تاريخ 20 يوليو بلغ 45 ألف و570، لافتة إلى أن نسبة التسجيل بلغت 49.31%.

وكانت المفوضية نوهت في وقت سابق المواطنين المؤهلين للتسجيل عدم الالتفات إلى الحملات المغرضة التي تستهدف إحباط إرادة المواطن الليبي من خلال بث ونشر الإشاعات، وتلفيق المعلومات المضللة حول تنفيذها للعملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

21 يوليو، 2021 3:10 م
25

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